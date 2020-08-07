РИАМО - 7 авг. Реконструкцию развязки МКАД с Волоколамским шоссе завершат до конца 2020 года, работы проходят с 2018 года, там создают направленные съезды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Развязка на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе – один из самых загруженных транспортных узлов столицы», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На этом участке создадут боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД и вдоль Волоколамского шоссе в центр. Вокруг развязки высадят 615 деревьев и 4 720 кустарников.

«Новая развязка улучшит транспортную доступность подмосковного Красногорска и столичных районов Северное и Южное Тушино, Митино, Строгино, Щукино и Покровское-Стрешнево, где проживает около 1 миллиона человек», - добавил Загрутдинов.

С 2011 года в Москве построили и реконструировали 16 развязок с МКАД. Их общая протяженность превышает более 140 километров.