РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 авг. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 26 новых случаев Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 555 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 120 человек. Выздоровели и выписались 48 005 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск 3 296 (+26)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.