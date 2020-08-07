РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 авг. Приют для животных «Счастье в руки» в деревне Челобитьево городского округа Мытищи перенесут на территорию совхоза имени Тимирязева, сообщила заместитель главы администрации горокруга Светлана Лысенко.

«Месяц назад на приеме у меня были жители Челобитьева. Задавали вопрос по размещению приюта «Счастье в руки». Этот приют находится в частном доме на улице. И соседи жаловались на то, что им некомфортно находиться по соседству с таким объектом. В июне мы проводили совместное совещание с руководителем совхоза имени Тимирязева и руководителем приюта. Мы договорились о том, что на территорию совхоза будет передислоцирован данный приют», - сказала Лысенко в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она отметила, что приют содержится в чистом и ухоженном виде, никаких нарушений с точки зрения экологии там нет. По ее словам, на территории совхоза будет устроен не только приют для животных.

«Очень грандиозный проект сделала руководитель приюта Татьяна Чертовицкая. У нее намерения по развитию фермерского хозяйства и крупного рогатого скота для молока, мяса. В ее планах это до конца октября решить этот вопрос. Совхоз Тимирязева сейчас занимается формированием договора о совместном проекте с этим благотворительным фондом», - добавила Лысенко.