РИАМО - 7 авг. В Московской области за сутки не зафиксировали ни одного летального исхода от коронавируса, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

Всего за все время пандемии в регионе скончались 1 120 человек с подтвержденным Covid-19.

Общее число случаев заражения в регионе превысило 64,5 тысячи. За минувшие сутки выявили 158 новых случаев инфицирования.

В Подмосковье на фоне улучшения эпидемиологической ситуации снимаются ограничения. Обязательным остается ношение масок и перчаток в общественных местах.

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Текстовая трансляция

7 АВГУСТА

- Москвичи оспорили в судах 6% штрафов за нарушение пропускного режима во время самоизоляции. За весь период самоизоляции за отсутствие пропуска москвичи были оштрафованы 428 тысяч раз.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 194 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 48 тысяч пациентов.

- Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан.

- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.