РИАМО – 7 авг. Сестра певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала в Instagram архивное видео, где Жанна обнимает свою маму на острове во время съемок четвертого сезона программы «Последний герой», сообщает Nation News.

«Самый трогательный момент в видео — слезы на щеках Жанны Фриске, которая обнимает мать после долгой разлуки», - говорится в сообщении.

Ролик появился в Сети в ночь на 7 августа.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительной болезни. В шоу «Последний герой» она участвовала с 2003 по 2005 год.