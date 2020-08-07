РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 авг. В офтальмологическом отделении городской клинической больницы Мытищ возобновили проведение экстренных операций, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«В офтальмологическое отделение Мытищинской городской клинической больницы снова госпитализируют пациентов на операции в плановом порядке, возобновлено проведение экстренных операций. В отделение поступают пациенты из Мытищ и прилегающих муниципалитетов. Отделение начало свою работу в отремонтированном терапевтическом корпусе», - говорится в сообщении.

В период пандемии отделение офтальмологии было перепрофилировано под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В связи с эпидемиологической обстановкой, помимо сдачи стандартного набора обследований, пациентам необходимо сдать мазок PCR - на наличие коронавируса, а также рентген легких за 7 дней до госпитализации.