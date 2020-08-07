РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. В жилых домах Подольска установили около 1,6 тысячи радиомодемов для передачи данных по подаче и расходу воды в «Водоканал», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Универсальный радиомодем для передачи данных по подаче и расходу воды из многоквартирного дома напрямую в «Водоканал» установлен на днях в подвале дома №82А на Революционном проспекте. После установки таких умных приборов учета ресурсопоставляющая организация сможет контролировать и анализировать расход воды, оперативно реагировать на утечку и получать уведомления о любых вмешательствах в работу прибора и аварийных ситуациях. На сегодняшний день порядка 1,6 тысячи радиомодемов установлены в квартирах и частных домах округа», – говорится в сообщении.

С начала внедрения системы беспроводного сбора показаний и управления водоснабжением в жилых домах, частном секторе и на промышленных предприятиях на территории Подольска уже установлены пять базовых станций, принимающих сигналы таких радиомодемов со всего городского округа, покрывающих весь город и близлежащий районы. Радиус охвата базовых станций для сбора данных со счетчиков воды составляет до 15 километров.

«В ближайшее время будет установлено еще три дополнительные станции, которые покроют уже все 100% территории округа. Снять данные со всех счетчиков в скором времени станет простой задачей, занимающей не более минуты. Все оборудование для умной системы разработано и произведено в России», – заключается в материале.