РИАМО - 7 авг. В Московской области за минувшие сутки выявили 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии число инфицирований в регионе превысило 64,5 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 555 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в регионе скончались 1 120 человек. Выздоровели и выписались 48 005 пациентов с Covid-19.

В регионе поэтапно снимаются введенные из-за пандемии ограничения. Сохраняется масочный режим, который нужно обязательно соблюдать в общественных местах.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также тематический сайт — covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

7 АВГУСТА

- Москвичи оспорили в судах 6% штрафов за нарушение пропускного режима во время самоизоляции. За весь период самоизоляции за отсутствие пропуска москвичи были оштрафованы 428 тысяч раз.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 194 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 48 тысяч пациентов.

- Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан.

- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.