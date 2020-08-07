РИАМО – 7 авг. Член Совфеда Валерий Рязанский рассказал, что российские регионы сами высчитывают число семей, которым положены выплаты на детей, а затем получают соответствующие средства из федерального бюджета, передает Nation News.

Для выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет выделено 18,4 миллиарда рублей. Эти деньги получат 714 тысяч детей по всей стране.

«Денег хватит абсолютно для всех семей, которым они полагаются», - заверил сенатор Валерий Рязанский.

Технология подсчета тех, кому необходимо выделить средства несложная. Даже если происходят какие-то расхождения официальных цифр с фактическими, перечисляют дополнительные деньги или избыток остается в казне.

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7 АВГУСТА

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