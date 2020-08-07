РИАМО - 7 авг. В столичные суды подано 22 430 исков для оспаривания штрафов за нарушение пропускного режима во время самоизоляции, сообщает «Интерфакс».

«На данный момент в суды подано 22 430 исков - это 6% от общего количества выписанных штрафов с использованием цифровых пропусков», — сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

За весь период самоизоляции за отсутствие пропуска москвичи были оштрафованы 428 тысяч раз.

Ранее в столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции был введен пропускной режим для передвижения по мегаполису на транспорте. Пешком москвичи могли передвигаться без пропуска, но выходить из дома можно было только по веским причинам – в продуктовый магазин, аптеку или выгулять собаку.

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Текстовая трансляция

7 АВГУСТА

- Москвичи оспорили в судах 6% штрафов за нарушение пропускного режима во время самоизоляции. За весь период самоизоляции за отсутствие пропуска москвичи были оштрафованы 428 тысяч раз.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 194 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 48 тысяч пациентов.

- Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан.

- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.