РИАМО - 7 авг. В Москве вновь открылись пункты приема вторсырья, сдать раздельно собранные отходы, ненужные вещи, батарейки и крышки от пластиковых бутылок можно на природных территориях и в эколого-просветительских центрах ГПБУ «Мосприрода», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Специалисты «Мосприроды» призывают москвичей к культуре раздельного сбора мусора, ведь вторичная переработка имеет большое значение для экологии и экономии ресурсов. Собирайте отдельно бумагу, стекло и пластик и приносите на наши пункты приема, откуда все это вторсырье попадет не на свалку, а в переработку», - говорится в сообщении.

Также в некоторых пунктах можно сдать использованные батарейки. Выкидывать их, как обычный мусор, в мусорное ведро нельзя: батарейки содержат свинец, кадмий, ртуть, никель, цинк, щелочи и другие опасные химические элементы.

В экоцентре «Экошкола Кусково» организовали пункт приема «Добрые вещи», куда можно сдать лишнюю одежду и обувь, текстиль, игрушки. Вещи отдают малоимущими, детям-сиротами, инвалидам и пенсионерам.