РИАМО - 7 авг. В августе в столице прогнозируется комфортная погода без жары и сильных холодов, со следующей недели ожидается прохладная погода, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В августе 2020 года синоптики не ожидают ни сильной жары, ни холодов. Период относительно прохладной погоды придет в Москву уже на следующей неделе и продлится до 20 числа», - отмечается в материале.

Тепло вернется в город после 20 августа, теплее всего будет в четвертой пятидневке месяца.

В столице август уже 30 лет не огорчает горожан холодами.

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