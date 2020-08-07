РИАМО - 7 авг. До 2027 года планируют открыть две новые радиальные линии московского метро, речь идет о Бирюлевской и Рублево-Архангельской ветках, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время рассматриваются варианты маршрутов и посадки станций Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, параллельно ведутся предпроектные работы. До 2027 года эти линии планируется построить», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, протяженность Рублево-Архангельской линии составит порядка 19 километров. Она облегчит транспортную доступность жителей и работающих в Митине, Строгине и Хорошево-Мневниках, а также застраиваемых территорий Рублево-Архангельского.

Радиус Бирюлевской линии начнется от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца, пересечет Большую кольцевую линию на станции «Кленовый бульвар», пройдет через районы Восточное и Западное Бирюлево, Южное Бутово и выйдет в поселение Рязановское новой Москвы. Длина этой линии – 43 километра, на ней расположатся 17 станций.