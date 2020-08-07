РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 авг. С 10 по 12 августа в нескольких населенных пунктах и садовых некоммерческих товариществах Щелкова будет отключена электроэнергия, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение подачи электроэнергии связано с проведением плановых работ на линии», - говорится в сообщении.

10 и 11 августа электричество будет отключено в деревнях Шевелкино, Никифорово, Каблуково, Сутоки, Сукманиха. 11 августа отключения пройдут в СНТ Фаза, Кипрей и селе Петровское. 12 августа - в деревнях Богослово, Костюнино, Орлово и Огуднево.

Все отключения электроэнергии будут проводиться с 9:00 до 17:00.