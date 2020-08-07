РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 авг. В городском округе Мытищи борщевик Сосновского зафиксирован на площади 2 095 гектаров, сообщила заместитель главы администрации горокруга Светлана Лысенко.

«На 6 августа в городском округе Мытищи рост борщевика зафиксирован на площади 2 095 гектаров: муниципальные земли - 510 гектаров, земли лесного фонда - 23 гектара, в полосе отвода дорог - 11 гектаров, земли частной собственности физических и юридических лиц - 1551 гектар», - сказала Лысенко в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она отметила, что по природным свойствам это растение необходимо уничтожать три раза в течение года.

«До конца сентября мы еще будем обрабатывать территории от борщевика. И мы будем возвращаться на те участки, на которых после первой обработки опять началось произрастание. Это мощное растение, с которым тяжело бороться. Эти территории уже постепенно идут на убыль, но появляются новые, потому что семена рассеиваются», - подчеркнула Лысенко.