РИАМО - 7 авг. Владимир Савкин стал исполнять обязанности заместителя гендиректора по информационным технологиям «Почты России», это поможет поддержать набранный темп цифрового развития компании, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

Савкин закончил физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, стал кандидатом физико-математических наук и занимался наукой в одном из университетов Нидерландов.

«В 2004 году начал карьеру в области информационных технологий. С 2009 году отвечал за бизнес-анализ и далее за департамент ERP в «Вымпелкоме», с октября 2013 года по 2016 год занимал пост IT-директора «Вымпелкома», - говорится в сообщении.

Предполагается, что это назначение поможет усовершенствовать работу IT-инфраструктуры и запустить новые проекты.