РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 авг. В ЖК «Домодедово-Парк» из засора в коллекторе водоотведения извлекли 100 килограммов мусора, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

В четверг жители ЖК «Домодедово-Парк» остались без воды из-за серьезной аварии на коллекторе водоотведения на сетях ООО «Павловский водоканал». Администрация округа силами МУП «Домодедовский водоканал» организовала подвоз воды жителям.

«Работы по очистке канализационной насосной станции продолжались с раннего утра до позднего вечера, когда удалось устранить засор и подтопление для восстановления водоснабжения домов. Серьезно поврежденной оказалась запорная арматура основного коллектора водоотведения, которую еще предстоит восстановить. Причиной засора стали 100 килограммов мусора, который извлекали из канализационной насосной станции всю ночь», - говорится в сообщении.