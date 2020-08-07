РИАМО – 7 авг. Знаменитую российскую певицу Глюкозу не пустили на Украину и закрыли въезд в страну на три года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщает пресс-служба государственной пограничной службы, 6 августа Глюкоза прилетела из Минска в киевский аэропорт Борисполь. На Украину она приехала по личным делам, но пограничники выяснили, что она много раз ездила в Крым на концерты и вечеринки.

«В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году», — говорится в сообщении.

В итоге погранслужба приняла решение запретить россиянке въезд в страну на три года. После этого Глюкоза получила соответствующий штамп в паспорт и обратным рейсом улетела в Белоруссию.