РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска рассказали подросткам о правилах безопасного управления мототранспортом, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В молодежном центре «Вектор» инспекторы ОГИБДД УМВД России по Подольску рассказали подросткам о правовых аспектах управления вело – и мототранспортом. Автоинспекторы провели правовые ликбезы с подростками, занимающимися в трудовых бригадах молодежного центра.

«Особое внимание уделено управлению несовершеннолетними водителями вело- и мототранспортом. Полицейские рассказали о главных составляющих безопасной поездки и перевозки пассажиров, наглядно продемонстрировали необходимость использования защитной экипировки, а также рассказали о возможных последствиях несоблюдения норм безопасности, кроме того, повторили правила безопасного перехода проезжей части», - говорится в сообщении.

Многие ребята попробовали посидеть на мотоцикле инспектора ДПС, а также смогли ощутить вес техники, чтобы представить опасность падения и получения травм даже от самого мотоцикла.

Ребята поблагодарили инспекторов за познавательную беседу, задав много вопросов и получив исчерпывающие ответы. В завершение мероприятия участникам были вручены специализированные газеты с информацией по безопасности дорожного движения.