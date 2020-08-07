РИАМО - 7 авг. Известный специалист по мясной гастрономии Андрей Куспиц напомнил любителям пива, что спектр закусок к пенному не ограничивается орешками и воблой, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

Куспиц отметил, что самое «пивное» место планеты - Германия. Здесь к этому слабоалкогольному напитку предлагают братвурст – колбаски из свинины в натуральной оболочке на гриле; вайсвурст – белую баварскую колбаску из телятины, свиного сала и пряностей; риндсвурст – говяжьи колбаски и боквурст – варено-копченую сардельку из свинины и сала, которую перед подачей греют в горячей воде.

«В Германии особым спросом пользуется необычная закуска под названием метт или хакепетер. По сути, это сырой свиной фарш с рубленым луком и пряностями, некое подобие татарского стейка. Основное отличие – тартар готовят из говяжьего фарша, а в немецкий метт идет чаще всего свиной», – рассказал Куспиц.

Французы предлагают подавать к пиву сытный шукрут — традиционное эльзальское блюдо («эльзальская квашеная капуста»). Его готовят из различных сортов капусты с добавлением колбасных изделий, свинины и картофеля.

Большим разнообразием закусок к пиву может похвастаться скандинавская кухня. В Дании это сморреброд – бутерброд на ржаном хлебе с различными начинками: лосось с мягким сыром, сельдь с маринованной свеклой, ломтики ростбифа с корнишонами. Шведы и норвежцы закусывают пиво креветками, раковыми шейками и устрицами.

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