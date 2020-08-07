РИАМО – 7 авг. Спасатели потушили пожар в административном здании, расположенном на Кременчугской улице в Москве, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в пятницу в 12:01. Возгорание происходило на кровле трехэтажного административного здания на площади около 10 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 12:22 пожар был локализован, а в 12:35 – ликвидирован», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

По данным открытых источников, в здании расположен первый спецбатальон ДПС ГИБДД на спецтрассе.