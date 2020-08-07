РИАМО - 7 авг. На территории Воробьевых гор в Москве запустили аттракцион зиплайн, посетители смогут прокатиться по нему начиная с 8 августа, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Зиплайн - это развлекательный аттракцион, который представляет собой скоростной спуск по стальному канату с помощью специального устройства. Зиплайн связал смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер «Лужники». Длина спуска - 700 метров, перепад высот - порядка 50 метров.

«Сегодня у нас открывается еще один этап в развитии Воробьевых гор. Очень здорово, что это мероприятие и транспортное, и спортивное», - сказал Ликсутов.

Он отметил, что проект реализован полностью на деньги частного инвестора - компании Zipline.

«Правительство Москвы здесь помогало инфраструктурой, давало специальные ставки на аренду земли. Но здорово, что проект такого интересного назначения построил частный инвестор», - добавил Ликсутов.

По его словам, аттракцион прошел проверку на безопасность и получил все необходимые разрешения.

Пропускная способность объекта составляет от 40 до 60 человек в час. Трасса длиннее на несколько метров, чем аналогичный аттракцион в Сочи.

Зиплайн стал первым объектом в Skypark Moscow. В парке также создадут высотные аттракционы, сеточный парк, смотровые площадки и кафе.