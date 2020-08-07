РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. В городском округе Люберцы «Диктант Победы» напишут на 45 площадках, центральной станет Музейно-выставочный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Партия «Единая Россия» выступает одним из организаторов проведения Всероссийской акции «Диктант Победы». В этом году из-за пандемии коронавируса ее дата перенесена на 3 сентября. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский и муниципальный куратор партийного проекта «Историческая память» Ильдар Невмятуллин оценили техническую оснащенность площадки.

«Отрадно, что именно в Музейно-выставочном комплексе пройдет такой масштабный проект. Залы соответствуют всем необходимым требованиям, поэтому участникам диктанта здесь будет комфортно», - сказал Невмятуллин.

Директор учреждения Татьяна Крюкова отметила, что Музейно-выставочный комплекс состоит из трех структурных подразделений: Люберецкого краеведческого музея, Музея истории и культуры поселения Малаховка и Картинной галереи. История его основания берет свое начало в 1976 году.

«Наш музей хранит уникальные экспонаты военных лет. В настоящее время готовится к открытию личная экспозиция его основателя Михаила Петровича Изместьева», - добавила Крюкова.

В городском округе Люберцы «Диктант Победы» напишут на 45 площадках. С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте местного отделения партии «Единая Россия» https://er-lybercy.ru/news/index/706.

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