РИАМО - 7 авг. В Московской области подходит к концу дополнительный период сдачи ЕГЭ, в пятницу сдавали химию, физику, обществознание, профильную математику и иностранные языки, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.
«Процедура сдачи ЕГЭ прошла в штатном режиме», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Для сдачи экзамена использовали 11 пунктов, которые оборудовали по всем принятым стандартам.
Период для дополнительной сдачи закончится восьмого августа. Результаты объявят до 17 августа.
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