РИАМО - 7 авг. В Московской области подходит к концу дополнительный период сдачи ЕГЭ, в пятницу сдавали химию, физику, обществознание, профильную математику и иностранные языки, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Процедура сдачи ЕГЭ прошла в штатном режиме», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Для сдачи экзамена использовали 11 пунктов, которые оборудовали по всем принятым стандартам.

«На момент окончания экзаменов сбоев и нарушений не зафиксировано. За ходом проведения экзаменов следили 17 общественных наблюдателей и представитель Российского союза молодежи», - добавила Каклюгина.

Период для дополнительной сдачи закончится восьмого августа. Результаты объявят до 17 августа.