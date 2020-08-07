РИАМО – 7 авг. Шесть выпускников реутовских школ получили высший балл при сдаче Единого государственного экзамена в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Школьники сразу из нескольких общеобразовательных учреждений муниципалитета смогли сдать итоговые экзамены по русскому языку, литературе и профильной математике на 100 баллов», – отмечается сообщении.

Максимальные баллы по итогам ЕГЭ по русскому языку набрали Софья Костина из школы №10 и Дарья Якимова из школы №5, по профильной математике – выпускник лицея Никита Чевилев. На экзамене по литературе зафиксированы сразу три максимальных результата – 100 баллов заработали Мария Протопопова и Светлана Барцева, окончившие гимназию, а также Елизавета Есипович из школы №10.

«В текущем учебном году число высокобалльных работ – от 80 баллов и выше – у выпускников Реутова по итогам ЕГЭ выросло до 249. В прошлом ходу их было на 20 меньше», – сказала муниципальный координатор государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов Татьяна Юрасова.

Школы городского округа в этом году закончили 388 девушек и юношей. Подавляющее большинство выпускников решили сдавать итоговые госэкзамены, чтобы иметь возможность подать документы и поступить в выбранные вузы. Аттестаты юным реутовчанам в условиях пандемии коронавируса выдали еще в июне.

«Самыми массовыми экзаменами по выбору у нас были русский язык – 370 участников, профильная математика, которую сдавали 215 человек, и обществознание – 186 участников. Июльский период сдачи ЕГЭ в Реутове мы прошли без каких-либо серьезных происшествий и нарушений», – отметила Юрасова.

Кроме того, учителям, подготовившим стобалльников, полагается премия в размере 100 тысяч рублей. Такие выплаты получат шесть реутовских педагогов.