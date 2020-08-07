РИАМО – 7 авг. Шесть выпускников реутовских школ получили высший балл при сдаче Единого государственного экзамена в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.
«Школьники сразу из нескольких общеобразовательных учреждений муниципалитета смогли сдать итоговые экзамены по русскому языку, литературе и профильной математике на 100 баллов», – отмечается сообщении.
Максимальные баллы по итогам ЕГЭ по русскому языку набрали Софья Костина из школы №10 и Дарья Якимова из школы №5, по профильной математике – выпускник лицея Никита Чевилев. На экзамене по литературе зафиксированы сразу три максимальных результата – 100 баллов заработали Мария Протопопова и Светлана Барцева, окончившие гимназию, а также Елизавета Есипович из школы №10.
«В текущем учебном году число высокобалльных работ – от 80 баллов и выше – у выпускников Реутова по итогам ЕГЭ выросло до 249. В прошлом ходу их было на 20 меньше», – сказала муниципальный координатор государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов Татьяна Юрасова.
Школы городского округа в этом году закончили 388 девушек и юношей. Подавляющее большинство выпускников решили сдавать итоговые госэкзамены, чтобы иметь возможность подать документы и поступить в выбранные вузы. Аттестаты юным реутовчанам в условиях пандемии коронавируса выдали еще в июне.
«Самыми массовыми экзаменами по выбору у нас были русский язык – 370 участников, профильная математика, которую сдавали 215 человек, и обществознание – 186 участников. Июльский период сдачи ЕГЭ в Реутове мы прошли без каких-либо серьезных происшествий и нарушений», – отметила Юрасова.
Кроме того, учителям, подготовившим стобалльников, полагается премия в размере 100 тысяч рублей. Такие выплаты получат шесть реутовских педагогов.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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