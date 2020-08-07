РИАМО - 7 авг. В пятницу в 14:00 в онлайн-формате состоится Международная научно-практическая конференция «Музыкальный музей как фактор развития региона», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Участниками мероприятия станут Байрамова Алла Гаджиагаевна, Берлинская Людмила Валентиновна, Бертман Дмитрий Александрович, Брызгалов Михаил Аркадьевич, Григорян Армине, Колотурский Александр Николаевич, Лисенко Владимир Владимирович, Метелица Наталья Ивановна, Неганова Татьяна Николаевна, Фон Убиш Фредерика, Протоиерей Сергей Бабурин, Черемных Елена Александровна и Щербак Андрей Михайлович.

«Конференция состоится в онлайн-формате с трансляцией на YouTube-канале Государственного мемориального музыкального музея‑заповедника П.И. Чайковского», – уточняется в сообщении.

Трансляцию конференции можно будет посмотреть по ссылке.