РИАМО - 7 авг. В Московской области усилен контроль за масочным режимом на железнодорожном транспорте, за три дня оштрафовали 174 человека на общую сумму 870 тысяч рублей за проезд в поездах без масок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Более 2 тысяч пассажиров получили замечания за несоблюдение масочного режима.

«Больше всего нарушений масочного режима выявлено на железнодорожных станциях Серпухов, Голицыно, Люберцы-1», — отмечается в материале.

С начала недели на станции Серпухов было сделано свыше 660 предупреждений, а 11 человек привлекли к административной ответственности. На станции Голицыно более 390 предупреждений, оштрафовали 16 пассажиров. На станции Люберцы-1 сделано 370 предупреждений, 18 человек получили штраф.

Также нарушители были выявлены на станции Лобня, где получили предупреждение 140 пассажиров и 14 человек оштрафовали, на станции Кашира 130 граждан получили предупреждение, а 18 - штраф. Кроме того, в Сергиевом Посаде предупреждения сделали 160 пассажирам и 18 человек привлекли к административной ответственности.

Минтранс региона и управление на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу проводят рейды в транспорте, на железнодорожных станциях, пересадочных узлах и вокзалах.

Надевать маску необходимо при входе на станцию. Штраф за нарушение масочного режима составляет пять тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

7 АВГУСТА

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