РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 авг. В центре занятости населения подмосковных Люберец 20 августа проведут ярмарку вакансий, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

6 августа в здании администрации прошло муниципальное совещание с руководителями кадровых служб предприятий и организаций. Его провел глава городского округа Владимир Ружицкий. В ходе встречи обсуждалась ситуация на рынке труда после пандемии, реализация мер занятости населения и другие вопросы.

«В Люберцах безработными признаны около 8 тысяч человек. Потребность работодателей в новых сотрудниках – на порядок меньше. Часто предприятиям нужны специалисты узких специальностей. Нам необходимо этот вопрос контролировать, помогать жителям округа в поиске работы, а предприятиям – в подборе кадров», – подчеркнул Ружицкий.

В результате диалога было принято решение провести 20 августа в центре занятости населения Люберец ярмарку вакансий. Также специалисты центра будут активнее взаимодействовать с предприятиями и предоставлять им базу данных соискателей.

«Наша задача – поддержать люберчан в это непростое время», – заключил глава муниципалитета.