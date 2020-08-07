РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 авг. Две школы микрорайона Салтыковка Балашихи объединят в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и повышения доступности и качества образования в Балашихе, соответствующее постановление главы городского округа Сергея Юрова имеется в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

«Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Салтыковская гимназия» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17», – говорится в тексте документа.

Согласно документу, основной уставной деятельностью Салтыковской гимназии станет предоставление на территории городского округа Балашиха общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования.