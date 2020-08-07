СК "Олимпийский" был построен специально к московской Олимпиаде-80 и до 2017 года считался крупнейшим крытым стадионом в Европе. Спорткомплекс принимал чемпионаты мира, Игры доброй воли 1986 года, концерты мировых звезд и даже "Евровидение 2009". Со временем объекты комплекса устарели и перестали отвечать международным стандартам. В 2019 году "Олимпийский" был закрыт на реконструкцию, которая по планам продлится до 2023 года. Как изменится легендарный стадион после реконструкции, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).