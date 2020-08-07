РИАМО - 7 авг. В Московской области за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 194 человека, за весь период эпидемии врачи региона вылечили более 48 тысяч пациентов, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 48 005 заболевших», — говорится в сообщении.

В регионе отменили почти все ограничительные меры, введенные из-за распространения Covid-19. Однако требование ношения масок в общественных местах Подмосковья сохраняется.

Кроме того, в Подмосковье продлили до 23 августа периоды больничных для работающих жителей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями, которые подлежат самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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7 АВГУСТА

- Москвичи оспорили в судах 6% штрафов за нарушение пропускного режима во время самоизоляции. За весь период самоизоляции за отсутствие пропуска москвичи были оштрафованы 428 тысяч раз.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 194 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 48 тысяч пациентов.

- Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан.

- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.