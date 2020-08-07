РИАМО - 7 авг. С 23:00 пятницы и до 5:30 11 августа закроют станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии столичного метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Пользуйтесь бесплатными компенсационными автобусами КМ», - говорится в сообщении.

Автобусы ходят с интервалами от 1 до 8 минут.

Станции закроют для устройства бесстыкового пути.