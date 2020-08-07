РИАМО - 7 авг. В пятницу утром атмосферное давление в столице поднялось до самого высокого значения для 7 августа за всю историю метеонаблюдения, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Седьмого августа в 6 часов утра атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, повысилось до 1006,3 гектопаскаля (755 миллиметров ртутного столба)», — говорится в сообщении.

Это значение равно рекорду 7 августа 1996 года.

Однако давление продолжало подниматься и через три часа достигло показателя 1007,1 гектопаскаля, или 755,5 миллиметров ртутного столба. Таким образом, был установлен новый метеорологический рекорд.

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