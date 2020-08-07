РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 авг. Щелковские молодогвардейцы поздравили врачей с международным денем «Врачи мира за мир», который отмечался 6 августа, говорится в сообщении пресс-службы Щелковского отделения «Молодой Гвардии».

Медицинскому персоналу в городском округе Щелково передали коробки со сладостями, поздравив их праздником.

«Врачи - люди самой мирной профессии, вся жизнь которых посвящена защите здоровья и жизни людей. В период пандемии они работали как никто, спасая жизни, важно не забывать о них и в мирное время», - отметил руководитель Щелковского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алексей Пирогов.

Восемь коробок с различными печеньями и сладостями активисты местного отделения передали медицинским работникам.