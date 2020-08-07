РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Управляющая компания «МУП «СЕЗ» Подольска отремонтировала оторванный светильник в грузовом лифте жилого дома в микрорайоне Климовск, сообщается в группе УК «ВКонтакте».

«В многоквартирном доме №2/1 по улице Молодежная в микрорайоне Климовск сотрудники управляющей организации «МУП «СЕЗ» на основании обращения жителей произвели ремонтные работы в грузовом лифте», - говорится в сообщении.

Сотрудниками УК был отремонтирован оторванный светильник в грузовом лифте.