РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 авг. На предприятии «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи в течение летнего периода работает 33 юноши и девушки, говорится в сообщении отдела по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Трудоустройство подростков осуществляется в сотрудничестве с центром занятости населения и администрацией Мытищ.

«Летом «Метровагонмаш» планирует принять на работу 60 подростков. В настоящее время оформлено 33 работника, набор продолжается в еженедельном режиме. На заводе молодежь занимается уборкой и благоустройством территории, высаживанием цветов. Продолжительность трудового дня юных мытищинцев составляет 2 часа 40 минут, на рабочие места они приходят к 8 утра. На заводских проходных им замеряют температуру тела бесконтактными термометрами, выдают средства индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

«Метровагонмаш», как социально ответственное предприятие, ежегодно предоставляет квоты на трудовую деятельность подростков 15-18 лет в летний период. В текущем году, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, завод выполнит свои обязательства, соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора и региональные нормативно-правовые акты.

«Деятельность «Метровагонмаша» в направлении временного трудоустройства подростков, воспитания в них ответственности за выполняемую работу и адаптации в трудовом коллективе не остается незамеченной. В 2019 году предприятие стало дипломантом ежегодного регионального конкурса «Лучшая организация Московской области, предоставляющая рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в номинации «Промышленные и сельскохозяйственные предприятия», - отмечается в сообщении.