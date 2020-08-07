РИАМО - 7 авг. Московские следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат по инвалидности, расследование дела продолжается, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по городу Москве.

«По данным следствия, в июне 2017 года женщина предоставила подложный документ в подразделение пенсионного фонда и социальной защиты на получение ежемесячной денежной выплаты – пенсии по инвалидности», – уточняется в сообщении.

За полтора года женщина успела извлечь незаконный доход на сумму более 250 тысяч рублей.

Расследование дела продолжается. Вскоре гражданке 1966 года рождения предъявят обвинение и изберут меру пресечения.