РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 авг. Балашихинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» проводит плановые отключения электроэнергии на объектах, обслуживаемых компанией, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасного выполнения работ 12 августа электричество будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 в многоквартирных домах на улице Победы, 14, 16, 18 в Балашихе, а также в микрорайоне Купавна на ВЗУ №15, в домах по улицам Макарова, 1, 2, 7 (поликлиника), Нахимова, 14, Морская, 5,10,3.

13 и 14 августа с 09:00 до 17:00 электричество отключат в домах по улице Садовая в микрорайоне Салтыковка. Также без электричества 14 августа останутся многоквартирные дома на улице Победы, 14, 16, 18.