РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 авг. В городском округе Мытищи в деревне Челобитьево установили еще две камеры видеонаблюдения для того, чтобы принимать меры, а также навести порядок в ближайшее время, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

В пятницу в здании администрации городского округа Азаров провел совещание по деревне Челобитьево. В рамках мероприятия состоялось обсуждение вопросов видеонаблюдения в деревне.

«Видеонаблюдение в деревне есть. Сейчас еще две камеры установили. Будет дана команда в ежесуточном режиме наблюдать, что происходит на этой территории, с тем, чтобы оперативно принимать меры и навести порядок в ближайшее время», - сказал Азаров.

Он добавил, что все вопросы жителей сформированы в виде протокола. Они в основном связаны с межведомственным взаимодействием.

«Это не только от администрации зависит, но и от Минэкологии, силовых структур. Сегодня практически половина из того, что было обозначено, мы уже рассмотрели, и есть пути решения, но часть вопросов нужно продолжать держать на контроле с тем, чтобы получить результат», - отметил Азаров.

По его словам, самая болевая точка - это сам населенный пункт. Он очень сложный в связи с тем, что рядом с ним расположены крупные торговые объекты - Мытищинская ярмарка, два гипермаркета, и большое количество рабочей силы привлекают эти объекты. Частично эта рабочая сила располагается на территории данного населенного пункта.

«К сожалению, наши гости не всегда ведут себя так, как положено гостям, поэтому приходится приводить ситуацию в порядок. Наличие большого количества трудовых ресурсов возникает к формированию определенной системы сервиса и обслуживания. Зачастую происходят нарушения действующего законодательства в области торговли и бытового обслуживания, поэтому приходится обязывать собственников этих объектов приводить все это в соответствие», - уточнил глава.

Он отметил, что в Челобитьево также существует транспортная проблема. По его словам, это очень насыщенный населенный пункт, необходимо решать изменения схемы транспортного обслуживания, для этого надо расширять дорогу, произвести ряд изъятий. Это работа достаточно длительная, но ей все равно будут заниматься, обсуждать вместе с жителями.