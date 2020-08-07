РИАМО – 7 авг. Вакцину от коронавируса, разработанную в центре Гамалеи, начнут регистрировать 12 августа, раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан, сообщает РИА Новости.

«Регистрация вакцины, разработанной в центре Гамалеи, будет 12 августа. Сейчас идет последний этап, третий. Ее испытания, это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», - рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

Он подчеркнул, что когда у людей сформируется популяционный иммунитет, можно будет оценить эффективность вакцинации.

Вакцину от Covid-19 начали тестировать в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова 18 июня. В исследовании участвовало 38 добровольцев. У каждого из них выработался иммунитет к инфекции.

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7 АВГУСТА

- Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан.

- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.