РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Пожарные и спасатели подмосковного Подольска провели учения по спасению человека из горящей котельной на территории завода, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

На территории завода «ЗиО-Подольск» прошли учения, проводимые пожарно-спасательными подразделениями Подольского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас». По замыслу учений, главной задачей было спасти пострадавшего из здания горящей котельной и оказать ему первую помощь до приезда кареты скорой помощи.

«В этой тренировке дежурному караула 309-й пожарной части, начальнику караула Сергею Комарову отводилась роль по обнаружению и эвакуации пострадавшего из задымленного помещения, а дежурная смена поисково-спасательного отряда №17 старшего смены Романа Авдюшина демонстрировала правила и порядок оказания спасенному первой медицинской помощи до прибытия кареты скорой помощи», - говорится в сообщении.

Действия своих подчиненных корректировал начальник пожарной части №309 Владимир Лаврушин, а действиями спасателей руководил начальник поисково-спасательного отряда №17 Семен Иваньян. Свидетелями происходящего стали более 30 работников завода, для которых и организовывались эти события.