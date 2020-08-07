РИАМО - 7 авг. За июль сотрудники аварийно-диспетчерского центра «Мособлгаза» обработали свыше семи тысяч звонков от жителей Московской области, поступивших по номерам «104» и «112», все заявки были отработаны аварийными бригадами, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Около 56% всех звонков были связаны с запахом газа», – уточняется в сообщении.

В июне данный показатель составил 45%. Из-за увеличения количества жалоб на запах газа специалисты «Мособлгаза» напомнили жителям Подмосковья, что необходимо соблюдать технику безопасности во время эксплуатации газового оборудования.

Не разрешается пользоваться неисправными газовыми приборами и оборудованием с истекшим сроком эксплуатации.