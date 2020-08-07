РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 авг. Сотрудники пожарной охраны Балашихи в пятницу ликвидировали возгорание в бане в СНТ «Металлург» в Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС в пятницу в 01:42 поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Балашиха, СНТ «Металлург». В 02:39 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. В ликвидации возгорания участвовали 11 человек, было использовано три единицы техники.