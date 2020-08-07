РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 авг. Новое здание лицея №1 планируют построить в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщил представитель администрации горокруга.

В комментариях к посту на странице главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной в соцсети «ВКонтакте» пользователь отметил, что в поселке Нахабино длительное время не строили новых детских садов и школ.

«Администрацией горокруга Красногорск 13 июля 2020 года получено разрешение на строительство общеобразовательной школы на 550 мест по адресу: Нахабино, улица Молодежная. Планируется, что строительство нового здания для лицея №1 будет возможно после завершения строительства СОШ на 550 мест и перевода детей в новое здание», - сообщил представитель администрации.

Он пояснил, что речь идет о новом здании для лицея №1 на 825 мест, расположенном на улице 11 Саперов в поселке Нахабино.