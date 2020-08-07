РИАМО - 7 авг. В Москве выдали разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса City Parkс подземной автостоянкой, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Вторая очередь включает корпус 2 площадью 31,6 тысячи квадратных метров на 263 квартиры и корпус 3 площадью 23,9 тысячи «квадратов» на 171 квартиру.

«К проверкам на регулярной основе привлекаются специалисты центра экспертиз («ЦЭИИС»), проводятся лабораторно-инструментальные исследования по качеству выполняемых работ и применяемых стройматериалов», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В каждом корпусе есть помещения для магазинов и предприятий бытового обслуживания.

«Новостройкам присвоили класс энергоэффективности С+ (нормальный). В составе второй очереди также введена подземная часть зданий с паркингом на 764 машины и трансформаторные подстанции», — добавляется в материале.

Ранее уже ввели в эксплуатацию объекты первой очереди, корпуса 4 и 5 площадью 71,1 тысячи квадратных метров.