РИАМО - 7 авг. В Электростали торжественно открыли новую площадку для тренировок и занятий воркаутом, церемония прошла на территории спортивного комплекса МБУ «Мир спорта «Сталь» рядом со скейт-парком, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
Открытие площадки стало первым массовым социально значимым мероприятием, которое было организовано в городе после снятия режима ограничений. Мероприятие торжественно открыл заместитель главы администрации городского округа Электросталь Александр Хомутов вместе с юными спортсменами.
Спортсмены заняли турники, едва дождавшись завершения церемонии открытия. Они провели мастер-класс для гостей и показали некоторые упражнения на новой площадке.
Установка площадки стала возможна благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках инициативы АО «ТВЭЛ» по оказанию безвозмездной помощи в установке на территории города спортивных площадок.
Она добавила, что новую площадку для воркаута не зря установили рядом со скейт-парком. Это дополнительная возможность для развития уличной культуры, экстремальных видов спорта. И ребятам всем вместе заниматься и развиваться очень полезно. По словам Сметаниной, открытие подобных площадок дает новые возможности ребятам.
Новый объект отвечает современным требованиям безопасности и установлен на травмобезопасном покрытии.
Это уже шестая площадка для воркаута, открытая в городе за последние шесть лет, не считая спортивных площадок, открытых за последние годы во дворах в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.
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