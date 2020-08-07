РИАМО - 7 авг. В Электростали торжественно открыли новую площадку для тренировок и занятий воркаутом, церемония прошла на территории спортивного комплекса МБУ «Мир спорта «Сталь» рядом со скейт-парком, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Открытие площадки стало первым массовым социально значимым мероприятием, которое было организовано в городе после снятия режима ограничений. Мероприятие торжественно открыл заместитель главы администрации городского округа Электросталь Александр Хомутов вместе с юными спортсменами.

«Там (на площадке – ред.) установили шведские стенки, брусья, каскады турников и другие спортивные элементы. Есть все необходимые тренажеры, которые необходимы для тренировок на свежем воздухе. Теперь отрабатывать различные силовые упражнения на площадке могут все желающие», — говорится в материале.

Спортсмены заняли турники, едва дождавшись завершения церемонии открытия. Они провели мастер-класс для гостей и показали некоторые упражнения на новой площадке.

Установка площадки стала возможна благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках инициативы АО «ТВЭЛ» по оказанию безвозмездной помощи в установке на территории города спортивных площадок.

«Наш город очень спортивный, здесь регулярно появляется новая спортивная инфраструктура. Конечно, ситуация c распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19 внесла свои коррективы, но мы очень довольны, что смогли открыть новую тренажерную площадку накануне Дня физкультурника», — сказала начальник управления по физической культуре и спорту администрации Электростали Юлия Сметанина.

Она добавила, что новую площадку для воркаута не зря установили рядом со скейт-парком. Это дополнительная возможность для развития уличной культуры, экстремальных видов спорта. И ребятам всем вместе заниматься и развиваться очень полезно. По словам Сметаниной, открытие подобных площадок дает новые возможности ребятам.

Новый объект отвечает современным требованиям безопасности и установлен на травмобезопасном покрытии.

Это уже шестая площадка для воркаута, открытая в городе за последние шесть лет, не считая спортивных площадок, открытых за последние годы во дворах в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.