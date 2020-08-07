РИАМО - 7 авг. Столичный Музей Победы станет центральной площадкой международной акции «Диктант Победы», который пройдет 3 сентября, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

Старт акции «Диктант Победы» второй год подряд будет дан в ходе торжественной церемонии в музее.

«В этом году проверить свои знания истории смогут жители 75 стран, всего подготовлено 7,5 тысяч площадок в России и за рубежом. Планируется, что участниками диктанта станут не менее полумиллиона человек», - говорится в сообщении.

В России пункты «Диктанта Победы» появятся во всех городах и поселках, где проживают более пяти тысяч человек. Акция состоится, в том числе на территории природных «визитных карточек» страны — на горе Эльбрус, в Керченском проливе и на озере Байкал.

Абитуриенты, успешно написавшие «Диктант Победы», получат при поступлении в вуз дополнительные баллы.

Изначально мероприятие должно было пройти 24 апреля, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.