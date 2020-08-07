РИАМО - 7 авг. Столичный Музей Победы станет центральной площадкой международной акции «Диктант Победы», который пройдет 3 сентября, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.
Старт акции «Диктант Победы» второй год подряд будет дан в ходе торжественной церемонии в музее.
В России пункты «Диктанта Победы» появятся во всех городах и поселках, где проживают более пяти тысяч человек. Акция состоится, в том числе на территории природных «визитных карточек» страны — на горе Эльбрус, в Керченском проливе и на озере Байкал.
Абитуриенты, успешно написавшие «Диктант Победы», получат при поступлении в вуз дополнительные баллы.
Изначально мероприятие должно было пройти 24 апреля, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии