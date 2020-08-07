РИАМО - 7 авг. Свыше 4,3 миллиарда рублей сэкономит Москва при введении документооборота исполнения контрактов и договоров, говорится в сообщении пресс-службы Главного контрольного управления столицы.

Москва продолжает двигаться в направлении максимальной цифровизации закупочного процесса, в рамках этой работы реализован функционал электронного документооборота при исполнении контрактов.

«По нашим подсчетам, переход города на электронный документооборот при исполнении контрактов и договоров позволит за счет снижения трудозатрат заказчиков сэкономить более 4,3 миллиарда рублей из бюджета за год, а долгосрочные эффекты позволят повысить эффективность работы каждой контрактной службы. Кроме того, за счет абсолютной прозрачности цифрового процесса исполнения необходимость дополнительного контроля попросту исключается», - сказал министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

Функционал позволяет поставщику из уже привычного личного кабинета портала поставщиков сформировать универсальный электронный документ, который служит одновременно и счетом-фактурой, и актом приема-передачи. Там же можно его подписать электронной подписью и направить в бухгалтерскую систему заказчика, где есть возможность принять товар, поставить на учет и оплатить.

Это поможет отказаться от доставки бумажных документов, сократить трудозатраты как на стороне поставщика, так и заказчика. В том числе полностью исключить ручное внесение в бухгалтерскую систему информации и первичных документов об исполнении, что сейчас занимает до 80% времени профильного специалиста бухгалтерии заказчика.

«Портал постоянно модернизируется и дополняется новыми цифровыми функциями, это помогает сделать процесс закупок эффективным. Наша задача – свести к минимуму бумажный документооборот при исполнении контрактов. Переход на электронную форму позволит сократить цепочку маршрутизации документов, ускорить их оформление и подписание, что, в свою очередь, поможет не только избежать ошибок, но и оптимизирует процесс оплаты товаров, работ и услуг», - отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Сейчас в столице проходит 275 тысяч закупок малого объема в год, что составляет 62% от общего числа.

«И если на каждом из контрактов мы сэкономим хотя бы несколько рабочих часов, то это будет гигантское сокращение трудозатрат и снижение общей стоимости», - добавил руководитель Проектного офиса Главного контрольного управления Москвы Николай Барков.

В настоящее время данный сервис запущен для закупок малого объема на поставку товаров. В дальнейшем планируется масштабирование электронного документооборота при исполнении контрактов на закупки, осуществляемые в соответствии с 223-ФЗ.