РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 авг. Детский сад на 320 мест могут построить в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщил представитель администрации муниципалитета.

В комментариях к посту на странице главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной в соцсети «ВКонтакте» пользователь отметил, что в поселке Нахабино длительное время не строили новых детских садов и школ.

«В рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» планируется разместить муниципальный детский сад на 320 мест по улице Чкалова со сроками проектирования и строительства 2021-2022 годы», - сообщил в ответ представитель администрации муниципалитета.