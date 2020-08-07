РИАМО - 7 авг. Савеловская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту падения рабочего с третьего этажа строящегося здания в Северном округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Несчастный случай произошел 6 августа на стройплощадке, расположенной на улице Зорге.

«Согласно поступившей информации, ориентировочно в 2 часа ночи рабочий упал с высоты третьего этажа при установке и закрытии технических отверстий. Пострадавший доставлен в одну из столичных больниц», - говорится в сообщении.

Проверка уже выявила факты нарушения законодательства об охране труда на стройке. Проверочные мероприятия продолжаются.